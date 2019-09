Oldenburg Das lange Warten hat ein Ende: Seit Freitag ist der 412. Kramermarkt in Oldenburg eröffnet. An diesem Samstag bietet der große Festumzug die perfekte Einstimmung auf das Jahrmarkttreiben. Los ging es gegen 13.45 Uhr am Oldenburgischen Staatstheater.

Mehr als 100 bunt geschmückte Wagen von Firmen und Vereinen sowie zahlreiche Fußgruppen machten sich dann auf dem Weg zum Festplatz an den Weser-Ems-Hallen. An Musik und Showeinlagen fehlte es während des Umzugs natürlich auch nicht.

An die 100.000 Menschen wurden entlang der Umzugsstrecke erwartet.

Sperrungen in Oldenburg

Folgende Straßen werden zwischen 12 und 16.30 Uhr gesperrt:

Ab ca. 12 Uhr der Straßenzug Gerberhof / Tirpitzstraße / Hindenburgstraße zwischen Prinzessinweg und Lindenallee.

Ab ca. 12.15 Uhr die Hindenburgstraße / Roonstraße von Lindenallee bis Theaterwall, Cäcilienstraße, Roggemannstraße, Moltkestraße, Herbartstraße und Wienstraße.

Ab ca. 13.20 Uhr die Straßen Theaterwall und Heiligengeistwall, Am Stadtmuseum, Donnerschweer Straße und Neue Donnerschweer Straße zwischen dem Pferdemarkt und der Lindenstraße, Straßburger Straße, Berliner Platz und Maastrichter Straße sowie die Ofener Straße ab der Kreuzung Herbartstraße / Peterstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Ab ca.13.30 Uhr die Kreuzung Paradewall / Schlosswall in Fahrtrichtung Schlosswall. Von dem Straßenzug Poststraße / Paradewall kommend kann der Verkehr nur noch über die Straßen Damm und Westfalendamm abfließen.

Ab ca.13.30 Uhr an der Kreuzung Damm / Huntestraße die Fahrtrichtung Schlosswall. Aus Richtung Westfalendamm und Damm kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts kann der Verkehr nur noch über die Huntestraße abfließen.

Ab ca. 13.40 Uhr die Hauptstraße zwischen dem Marktplatz Eversten / Wienstraße und dem Marschweg sowie die Gartenstraße.

Ab ca. 15 Uhr muss auch der Straßenzug Meinardusstraße / Lindenallee kurzzeitig gesperrt werden.

Feuerwerk am Freitagabend

