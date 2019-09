Oldenburg Die „Fünfte Jahreszeit“ steht vor der Tür: Der Oldenburger Kramermarkt startet am 27. September (14 bis 1 Uhr) – offizieller Auftakt ist der große Umzug mit 110 Wagen am 28. September. Der Kramermarkt hat am Samstag von 16 bis 1 Uhr geöffnet. Auf dem Markt selbst, der bis zum 6. Oktober läuft, wird es allein fast 40 Groß- und Kinderfahrgeschäfte geben.

Vier davon sind komplett neu. Dazu zählen der Kettenflieger „Aeronaut“ mit 80 Meter Höhe, die „Mitflieger“ befinden sich auf einer Höhe von 73 Metern in 16 frei schwingenden Gondeln. Der „Aeronaut“ hat gerade seine Weltpremiere auf der Cranger Kirmes in Herne gefeiert.

Auch zum ersten Mal auf dem Kramermarkt ist die erst ein Jahr alte Neuheit „Hurricane" – ein Rundfahrgeschäft für die ganze Familie, dessen schwungvolle Fahrt von Nebel-, Ton-, Licht- und Blitzeffekten begleitet wird.

Im Bereich der Unterhaltungs- und Laufgeschäfte gibt es gleich zwei Oldenburger Premieren: „Fuzzy’s Lachsalon“ mit einem klassischen Hindernisparcours einschließlich zehn Meter hohem Freifallturm und XXL-Riesenrutsche.

Die vierte komplette Neuheit ist das „Viva Cuba“ – mit Wasserparcours, hoher Kirchturmrutsche und drei rollenden Tonnen.

Nach Jahren wieder dabei sind außerdem das „Atlantis Rafting“ mit Rundbooten, der „Commander“, ein Rundfahrgeschäft vom Typ „Shake“ und die zweigeschossige „Geisterstadt“, die 2011 ihre Premiere feierte und seitdem nur einmal – vor fünf Jahren – auf dem Kramermarkt ihr Gastspiel gegeben hat.

Am Dienstag wird der EWE-Tag sein, an dem es 20 Prozent Ermäßigung auf alles gibt (außer Tabakwaren).