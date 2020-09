Oldenburg Als letzte Oldenburger Mannschaft steigt SWO an diesem Dienstag in den Spielbetrieb der Fußball-Kreisliga ein. In der Qualifikationsstaffel B müssen die Sandkruger um 20 Uhr beim VfL Bad Zwischenahn antreten.

Die Ammerländer hatten ihr erstes Spiel 0:2 bei SVG Berne verloren. Auch der Pflichtspielauftakt der Schwarz-Weißen verlief nicht wie gewünscht. Sie verloren im Kreispokal bei Außenseiter Tura 76 (1. Kreisklasse) ebenfalls mit 0:2.