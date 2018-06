Hannover/Oldenburg

Mögliche Fahrverbote Polizei lehnt Diesel-Kontrollen ab

In Hamburg haben schon die ersten Kontrollen in Fahrverbotszonen stattgefunden. Die Gewerkschaft der Polizei wehrt sich jedoch gegen neue Aufgaben. Sie rechnet mit „erheblichem Unmut in der Bevölkerung“. Und wie sieht man die Sache in Oldenburg?