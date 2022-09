Kultur in Oldenburg: Gemeindemusikschule ConTakte mit neuer Leitung und neuen Angeboten

Oldenburg Die Evangelische Gemeindemusikschule ConTakte in Oldenburg startet mit einer neuen Leitung und neuen Angeboten in den Herbst. Die Leitung übernommen hat jetzt Marlene Franke. Die 38-Jährige hat vorher als Musik- und Englischlehrerin an einer IGS in Ostfriesland gearbeitet. Unterstützt wird sie dabei in der Verwaltung von Alexandra Voß (51), die ihre Erfahrung aus der gleichnamigen Musikschule ConTakte in Verden mit einbringt.

„Ich freue mich auf die Arbeit im Herzen Oldenburgs, Menschen für Musik zu begeistern und im Lernen zu begleiten“, sagte Franke im Rahmen der gemeinsamen Einführung im Gottesdienst der Landeskirchlichen Gemeinschaft Oldenburg am 28. August. Sie und Alexandra Voss seien sehr motiviert, das Angebot von ConTakte in Oldenburg zu stärken.

Zusätzlich zu den üblichen Angeboten soll es künftig mehr Plätze im Blockflötenunterricht für Kinder ab fünf Jahren geben. Dazu startet ab Oktober ein Anfänger-Gitarrenkurs für Erzieherinnen und Erzieher sowie Pädagoginnen und Pädagogen. Darüber hinaus gibt die Musikschule ConTakte schon seit Jahren Gesangs- und Instrumentalunterricht. Beispielsweise in Querflöte, Saxophon, Posaune, Klavier, Schlagzeug und Gitarre. Weiterhin gibt es noch zwei Chöre und Angebote für Kleinkinder wie den Musikgarten.

Derzeit werden rund 150 Schülerinnen und Schüler in der Musikschule von 12 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Es sollen aber noch mehr werden. ConTakte sucht weitere Lehrkräfte. Der Unterricht der 2014 gegründeten Musikschule findet in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Ziegelhofstraße 29 in Oldenburg statt.