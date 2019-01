Oldenburg Der Schnee türmte sich an manchen Stellen meterhoch, Schneeverwehungen machten auch im Oldenburger Stadtgebiet das Weiterkommen zu keinem Vergnügen. Autofahren durfte man ohnehin nicht mehr, es galt ein Fahrverbot. Doch das öffentliche Leben brach nicht völlig zusammen – ein Vorteil, wenn man in einer Stadt lebt.

Das weiß auch Helga Christophers zu schätzen, die vor 40 Jahren als damals 36 Jahre alte Frau die Schneekatastrophe erlebte. „Mein mittlerweile verstorbener Mann hatte am 12. Februar 1979 beruflich in Aurich zu tun gehabt“, erzählt sie. Mit dem Unimog hat er es aber noch zurück nach Oldenburg auf den Hof seines Arbeitgebers geschafft. „Doch dann war Schluss. Unser Auto hatte einen Hinterradantrieb. Er wurde deshalb mit einem Dienstwagen nach Hause gefahren, der über einen Vorderradantrieb verfügte“, berichtet die 76-Jährige.

Das dichte Schneetreiben hörte dann über Nacht nicht auf. Der kräftige Wind sorgte in Oldenburg und in der Region für meterhohe Schneeverwehungen. Doch während auf dem Land Bauernhöfe und Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten und Tausende Helfer in diesen Tagen unterwegs waren, um wichtige Verkehrswege freizuräumen, Patienten ins Krankenhaus zu transportieren oder Menschen aus ihren festgefahrenen Fahrzeugen zu befreien, kam Oldenburg relativ glimpflich davon.

„Die Nachbarn taten sich zusammen und räumten die Straße“, erinnert sich Helga Christophers. „Es bildete sich ein ungeheures Gemeinschaftsgefühl. Die Menschen rückten enger zusammen und halfen sich gegenseitig“, sieht sie die positiven Seiten des ungewöhnlichen Wetterereignisses.

„Wir zogen am nächsten Tag mit dem Schlitten los und kauften bei Real am Stubbenweg ein“, erzählt sie weiter und fügt schmunzelnd hinzu: „Das Nötigste – Bier, Sprudel und Waschpulver.“ Der Einkauf wurde auf dem Schlitten fest verzurrt und nach Hause gezogen. Für die Kinder war der hohe Schnee ein Fest. Die Schule fiel aus, sie sausten mit den Schlitten jeden noch so kleinen Hügel hinunter und bauten Iglus.

Dann kam die Kälte. Der letzte Schnee taute erst Mitte März weg und die Wiesen tauchten wieder auf.