Gestern Und Heute: Erinnerungen an Helene Lange

Oldenburg Eine Schule ist nach ihr benannt, eine Straße auch, auf dem Cäcilienplatz steht eine Büste, die an sie erinnert: Helene Lange (1848 bis 1930) ist in der Stadt präsent. Zu Recht: Zu ihrer Zeit war sie die zentrale Figur der deutschen Frauenbewegung, sie stritt gegen das traditionelle Rollenverständnis und für die Ausbildung und Bildung von Mädchen und Frauen. Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ein großer Auftrag, den sie mit voller Hingabe erfüllte – letztlich von Erfolg gekrönt.

Elternhaus abgerissen

Und was sie für die Stadt besonders macht, sie ist eine waschechte Oldenburgerin, aufgewachsen im 1956 abgerissenen Haus Achternstraße 2, groß geworden also mitten in der Innenstadt. Dort lebt sie mit ihrer Familie in einem Haus mit Hof, Stall und Garten. Ihr Vater ist Kaufmann mit musikalischer Ader, die Mutter Hausfrau. Zur Familie gehören zwei Brüder, die draußen herumtoben dürfen, während Helene Taschentücher, die für die Brüder bestimmt sind, umsäumen soll. Das Mädchen widersetzt sich früh diesen Erziehungsidealen. Die Mutter stirbt, als die Tochter sieben Jahre alt ist. Und trotz allem beschreibt Helene Lange ihre Kindheit zurückblickend als fröhlich, sie besucht die Cäcilienschule.

Eltern früh verloren

Wenig Jahre später stirbt auch ihr Vater und sie muss die Stadt verlassen, kommt nach Eningen bei Reutlingen in eine Pfarrersfamilie. Dort stellt sie fest, dass sich Unterhaltungen mit geistigem Gewicht auf die Männer beschränken, die Frauen dürfen nicht mitreden. Doch Helene Lange hört zu, liest viel, bildet sich fort, diskutiert (wo möglich) mit.

Ihre Ausbildung endete wie damals üblich mit dem Pensionatsjahr in Eningen, sie kehrt in das Haus ihrer Großeltern nach Norddeutschland zurück. In ihr nimmt der Wunsch geistiger Tätigkeit immer größeren Raum ein. Doch ihre Bitte, das Lehrerinnenexamen machen zu dürfen, wird abgelehnt: Begründung: „Das hat noch niemand im Oldenburger Land getan.“ Doch sie lässt nicht locker. Im Alter von 23 Jahren beginnt sie – unabhängig von ihrem Vormund geworden – mit der Lehrerinnenausbildung in Berlin. Sie begegnet dort der Frauenbewung, nimmt den Kampf für höhere Mädchenbildung und das Frauenstudium auf.

In der „Gelben Broschüre“, der Begleitschrift einer im Jahr 1887 dem preußischen Abgeordnetenhaus eingereichten Petition, fordert sie dem weiblichen Element eine größere Beteiligung auch an dem wissenschaftlichen Unterricht für die Oberklasse der höheren Mädchenschulen, wo bis dahin ausschließlich Männer unterrichteten. Der Erfolg blieb zunächst aus. So richtete Helene Lange selbst Real- und später Gymnasialkurse für Frauen ein und wurde Vorsitzende des 1890 gegründeten Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins .

Ihr Kampf führte letztendlich zum Erfolg. 1908 öffnete Preußen die Toren zur Universität auch für Frauen. Quelle: Prof. Dr. Margret Kraul aus der Dokumentation zur Würdigung der Oldenburger Ehrenbürgerin (1991).