Oldenburg /Hannover Nach der mutmaßlichen Serie von Patientenmorden durch den Ex-Pfleger Niels Högel hat Niedersachsens Landtag am Mittwoch einstimmig ein Gesetz für mehr Patientensicherheit verabschiedet. Das Krankenhausgesetz schreibt Stationsapotheker in allen Kliniken vor. Sie sollen die Ausgabe von Medikamenten überwachen und das Personal bei der medikamentösen Therapie beraten. So soll ein ungewöhnlich hoher Verbrauch von Medikamenten, wie es bei den Morden von Högel der Fall gewesen sein soll, schneller auffallen.

Alle Berichte zu den Klinikmorden im Spezial

„Es muss selbstverständlich sein, dass sich Menschen in unseren Krankenhäusern sicher und geschützt fühlen und immer bestmöglich medizinisch behandelt und gepflegt werden“, betonte die Grünen-Politikerin Meta Janssen-Kucz. Eine solche Mordserie dürfe es nie wieder geben, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Das Gesetz tritt 2022 in Kraft.