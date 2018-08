Oldenburg Bereits zu früher Stunde wurde am Dienstagmorgen kontaminiertes Wasser aus dem im Küstenkanal havarierten Frachtschiff „Nawatrans 2“ abgepumpt, danach ein Teil des darin gelagerten Bleigranulats aus Autobatterien abgetragen.

Zwar ist die Ursache des Wassereinbruchs (etwa 150 Kubikmeter, rund 1070 gefüllte Badewannen) weiterhin unbekannt, allerdings seien im Vorschiff drei Stellen – „keine Risse, sondern Löcher“, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) – entdeckt worden, durch die Wasser dringe.

Diese Stellen würden abgedichtet, dann das Schiff getrimmt (hinten tiefer und in Schräglage gesetzt) und etwaige Veränderungen am Wasserstand geprüft. An diesem Mittwoch sollen Taucher dann den Rumpf auf Schäden kontrollieren.