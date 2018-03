Oldenburg Aufgrund eines Heizungsdefekts fällt an den Berufsbildenden Schulen 3 (BBS 3) der Stadt Oldenburg an diesem Dienstag der Unterricht komplett aus. Das teilte die Stadt am Montagmittag mit.

Alle Auszubildenden, die eine Berufsausbildung im Dualen System absolvieren, sind nach der Mitteilung verpflichtet, an diesem Tag statt dessen ihren Ausbildungsbetrieb aufzusuchen. Anders verhält es sich mit den Schülerinnen und Schülern der Vollzeitschulen. Sie haben an diesem Dienstag unterrichtsfrei.