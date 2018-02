Oldenburg Dank eines passionierten Briefmarkensammlers aus Verden ist das Oldenburger Stadtmuseum in den Besitz von bislang als verschollen gegoltenen Negativen des Fotografen Günter Nordhausen geraten. Auf den daraus entwickelten Bildern taucht der Betrachter ein in den Alltag der 1950er- und 1960er-Jahre. Wir wagen nun den Spagat in die Gegenwart und stellen historische und aktuelle Fotos gegenüber: Mit dem Slider können Sie die Ansicht von damals auf heute umschalten. Viel Spaß bei der virtuellen Zeitreise!

PFL an der Peterstraße

Stautorkreisel

Marktplatz

Mottenstraße

Alexanderstraße

Wallstraße

Theaterwall

Waffenplatz