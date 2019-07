Oldenburg Seit Mai fehlte etwas am Peter Friedrich Ludwig Hospital, dem PFL in Oldenburg. Im Mai war an dem denkmalgeschützten Gebäude, das heute als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt wird, die Laterne abgenommen worden. Bei der Dachlaterne handelt es sich um einen turmartigen Aufsatz auf einem Gebäude.

Die Holzkonstruktion war über die Jahre marode geworden. Der Zimmermann Gerold Heinemann hat die Laterne nun in enger Absprache mit dem Denkmalschutz erneuert. Nun konnte sie mit Hilfe eines Krans wieder an den angestammten Platz gesetzt werden. Kurios: Zwar ist nun alles neu. Aber zu neu sollte es nicht aussehen. Damit die Kupferschindeln auch künftig den typische Grünton haben, den man gewohnt war, wurden die Metallteile in einem chemischen Prozess künstlich gegrünt. Nachdem die Konstruktion wieder fest mit dem Dach verschraubt war, musste zum Schluss noch die Wetterfahne gen Norden ausgerichtet werden.

Das Gerüst um die neue Laterne wird trotz der fertigen Arbeiten noch einige Wochen stehen bleiben. Die Stadt als Eigentümerin des PFL will es noch nutzen, um den Unterbau unterhalb der Laterne auf Vordermann zu bringen.