Oldenburg Die extrem heißen Tage seien zwar vorbei, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, doch die Folgen der Hitzewelle seien nach wie vor präsent. Viele Bäume hätten „Trockenstress“ – dadurch verfärbe sich das Laub. Welke, braune Blätter fallen zu Boden. Mit dieser biologischen Reaktion mindern die Bäume den Wasserverlust beziehungsweise die Verdunstung. Um Jungbäume mit dem nötigen Nass zu versorgen, wurden – wie berichtet – an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet etwa 250 Bewässerungsbeutel montiert.

Diese haben ein Fassungsvermögen von 60 Litern und geben das Wasser langsam innerhalb von fünf bis acht Stunden ab. Beim Bewässern von Straßenbäumen bittet die Stadtverwaltung auch die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. „Wir freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Umweltdezernent Sven Uhrhan.

„Die anhaltende Trockenheit erfordert weiterhin eine erhöhte Wachsamkeit“, mahnt Stadträtin Dagmar Sachse. Auch wenn sich die Temperaturen vorerst normalisiert haben, bleibt es insgesamt viel zu trocken – daran ändern auch gelegentliche Regenschauer nichts. „Wir möchten daher für Gefahren sensibilisieren und zu verantwortungsvollem Handeln aufrufen“, betont Umweltdezernent Sven Uhrhan. Die Stadtverwaltung appelliert, mit offenem Feuer sehr sorgsam umzugehen.

So dürfen Zigaretten, Streichhölzer und andere glühende Stoffe nicht achtlos weggeworfen werden. Es wird darum gebeten, Autos nicht über trockenem Bodenbewuchs abzustellen, weil heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren Brände auslösen können. Auf das Zünden von Geburtstagsfeuerwerken sollte ebenfalls verzichtet werden. Gleiches gilt für das in Niedersachsen zwar offiziell untersagte, aber immer noch beliebte Steigenlassen von Himmelslaternen.

Auch zum Thema Grillen gibt es Hinweise: An den Oldenburger Seen sowie auf öffentlichen Grünflächen und in Parkanlagen sind Grillen sowie Entzünden von Lagerfeuern unzulässig. Vor allem von Einweg-Grills mit niedrigem Bodenabstand sollte man die Finger lassen. Wer daheim grillen will, sollte Vorsichtsmaßnahmen treffen und Löschmaterial bereithalten.