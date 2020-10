Hockey in Oldenburg: GVO-Nachwuchs eilt von Erfolg zu Erfolg

Haarentor

Umstrittenes Bauprojekt in Oldenburg Hartes Ringen um neues Quartier am Schützenweg

Das Unternehmen „Linden Projekt“ will am Oldenburger Schützenweg 150 bis 180 Wohnungen in zwölf Baukomplexen errichten. Einer Bürgerinitiative ist das Projekt zu groß. Nun geht der Streit in den Ausschuss.