In eigener Sache: Zahlreiche Krankheitsfälle: NWZ in Oldenburg nicht überall zugestellt

Oldenburg Erst gestern meldete die Nordwest-Zeitung: Jeder achte Mensch in Niedersachsen ist derzeit krank. Die aktuelle Infektionswelle macht auch vor den Zustellern der gedruckten NWZ nicht Halt. Die Folge: In einigen Bereichen des Oldenburger Stadtgebiets konnten am Donnerstag keine Zeitungen zugestellt werden. Diesen Umstand bitten wir zu entschuldigen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Probleme auch im weiteren Verlauf der Woche anhalten können. Betroffen sind folgende Gebiete:

Bümmerstede

Ofenerdiek

Stadtkern (Stau, Hafen, Bahnhof)

Donnerschwee

Tweelbäke

Alexandersfeld, Alexandershaus

Aktuelle Nachrichten gibt es ungeachtet dessen weiter auf NWZonline.de und im ePaper. Für beides können sich die Abonnenten unserer Printausgaben kostenlos freischalten, es ist Teil ihres Abonnements.

Das ePaper steht Ihnen bereits am Vorabend eines jeden Erscheinungstages ab 21 Uhr zur Verfügung. Neben allen acht NWZ-Lokalausgaben können Sie dort auch die digitalen Ausgaben von Emder Zeitung, Anzeiger für Harlingerland, Wilhelmshavener Zeitung und Jeversches Wochenblatt lesen. Hier geht es zur Freischaltung.