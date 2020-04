Insekt Des Monats April: Zitronenfalter ist ein robuster Frühlingsbote

Oldenburg „Frühling läßt sein blaues Band / Wieder flattern durch die Lüfte“: Diesen Gedichtanfang von Eduard Mörike kennen viele und auch den kräftig gelben Schmetterling, der das Frühlingsbild abrundet. Es ist der Zitronenfalter, der robusteste Tagfalter in unserer Region. Er überwintert als erwachsenes Tier und nicht als Raupe oder Puppe und kann zudem bis zu 13 Monate alt werden. Einige Schmetterlinge, wie z. B. das Tagpfauenauge überwintern ebenfalls als Falter, sind jedoch auf einen geschützten Unterschlupf angewiesen. Sie finden wir auf Dachböden und in Schuppen. Der Zitronenfalter ist auf diesen Schutz nicht angewiesen. Er besitzt ein eingebautes Frostschutzmittel, weil seine Körperflüssigkeit unter anderem aus Glycerin besteht. So kann er schadlos an Zweigen hängend oder in Laubstreu den Winter überstehen.

Sobald es warm wird, fliegt er auf der Suche nach Nektar los. In diesem Jahr konnten wir die ersten Zitronenfalter bereits im Februar sehen. Die Männchen sind zitronengelb, wohingegen die Weibchen grünlich-weiß sind. Der Zitronenfalter hat eine unverwechselbare Flügelform, die ihn von anderen Weißlingen unterscheidet. Mit den steigenden Temperaturen im April ist er in unseren Gärten sicherlich leicht zu entdecken. Bei der Nektarsuche werden gerne rotviolette Blüten angeflogen – Blutweiderich, Lerchensporn, Karthäusernelke und Kohldistel sind besonders attraktiv. Ab Juli flattert dann kurz die nächste Generation von Blüte zu Blüte, bevor sie in eine Sommerstarre fällt und im Herbst, vor der Überwinterung, nochmal Energie tankt.

Wenn Sie etwas für die Schmetterlingsraupen tun möchten, pflanzen Sie Kreuzdorn und den Faulbaum.

Möchten Sie mehr über Falter erfahren? Gucken Sie bei www.schmetterlinge-nordwest.de vorbei.