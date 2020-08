Insekt Des Monats August: Blaugrüne Mosaikjungfer fühlt sich am Wasser wohl

Oldenburg „Wenn eine Libelle ein Pferd dreimal sticht, ist es tot.“ Die alten Namen und Märchen geben den Respekt wieder, den Menschen vor den pfeilschnellen, wendigen Insekten haben. Angst ist jedoch unbegründet. Libellen besitzen keinen Stachel und auf ihrem Speiseplan stehen nur andere Insekten. Eindrucksvoll sind sie dennoch und die Artnamen Granatauge, Smaragdlibelle oder Prachtlibelle spiegeln ihre Schönheit wieder.

In Niedersachsen und Bremen kommen 73 Arten dieser Flugkünstler vor. Sie können bis zu 50 km schnell sein und bei Bedarf sogar rückwärts fliegen. Die Libellen werden in Groß- und Kleinlibellen unterschieden. Die Großlibellen haben in Ruhe die Flügel ausgebreitet und die Kleinlibellen legen diese oftmals über dem Hinterleib zusammen.

Im Garten lässt sich häufig die ca. acht Zentimeter lange Blaugrüne Mosaikjungfer beobachten, die ihren Namen von dem Farbmosaik an ihrem Hinterleib hat. Schaut man auf ihre „Schultern“ findet man zwei große gelbe Flecken als sicheres Erkennungsmerkmal. Libellen entwickeln sich aus Libellenlarven, die als Lauerjäger im Wasser leben und z.B. Wasserinsekten, Würmer und Kaulquappen erbeuten. Die Lebensdauer der Libellenlarven kann, je nach Art, von wenigen Monaten bis zu fünf Jahren betragen. Tipp: Ein guter Libellenteich ist fischfrei, bietet Wasserpflanzen und freie Wasserflächen und hat ein naturnahes Gewässerumfeld.

Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist eine der acht Zielarten der NABU Aktion Insektensommer. Machen Sie mit! Im Zeitraum vom 31.07. bis 9. August wird bundesweit gezählt: www.insektensommer.de