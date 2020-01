Oldenburg Den Abschied seines langjährigen Jugendherbergsleiters Jürgen Koopmann (64) nutzte die Führungsriege des Nordwest-Landesverbands Unterweser-Ems in der neuen Jugendherberge in Oldenburg für eine Abrechnung im angenehmsten Sinne.

„Koopmann – das war ein Dickschiff, eine Institution“, sagte Aufsichtsrats-Chef Dirk Hoffmann, und spielte damit auf das Volumen an, das der gelernte Hotelbetriebswirt und Koch bewältigt hat: in Oldenburg (200 Betten) seit 1998, zusätzlich von 2002 bis 2014 in der JH Sandhatten (126 Betten) und seit 2004 parallel auch noch als Leiter der Jugendherberge Bremen (216 Betten). Über 500 000 Gäste konnte er in den vergangenen 22 Jahren begrüßen.

Dabei lieferte er beste Ergebnisse, unter anderem mit der Vervierfachung der Übernachtungszahlen in Oldenburg, wo es ihm wie in Sandhatten und Bremen mit seinen Teams gelang, die Herbergsgäste extrem zufrieden zu stellen – weil er gute Gastgeberschaft höher schätzte als kühle Perfektion. Das Ergebnis: „nur drei bis vier Beschwerden im Jahr“, sagt der Hausleiter – trotz der schlichten räumlichen Bedingungen, die Oldenburg und Sandhatten boten. Eine Art Mini-Wunder. Aber erklärbar, sagt Hoffmann: „Herr Koopmann ist ein Ärmelaufkrempler, ein Anpacker, der sich für nichts zu schade ist, voller Charme und Fröhlichkeit, leidenschaftlich, beharrlich, mit einem großen Herzen, dazu ein hervorragender Koch und immer sprühend vor Ideen, um Dinge zu verbessern.“

Koopmann nahm auch als erster Flüchtlinge auf, als es überall klemmte, denen er mit zahlreichen Sonder-Aktionen eine echte Übergangs-Heimat bot. Thorsten Richter, der Geschäftsführer des Verbands sagte, gerade mit Typen wie Jürgen Koopmann „konnten wir unsere Jugendherbergen fit machen für das neue Zeitalter, ohne dass sie dabei ihre Seele verlieren“.