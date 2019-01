Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“, plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser. Im Gespräch mit Ulrich Schönborn, stellvertretender Chefredakteur der Nordwest-Zeitung, und Jasper Rittner, Leiter der NWZ-Lokalredaktion Oldenburg/Ammerland, geht es um die Messanlage am Oldenburger Heiligengeistwall, die es bereits bundesweit in die Schlagzeilen geschafft hat.

Zur Erinnerung: Alle am Heiligengeistwall gemessenen Werte wurden falsch ermittelt, weil der Messrüssel zu niedrig angebracht ist. Wurde die Anlage mittlerweile nachjustiert? Was hat die Stadt bisher gemacht? Jasper Rittner lässt sich nicht locker – denn er kann einfach nicht glauben, dass Oldenburg die schlechteste Luft in Niedersachsen haben soll.