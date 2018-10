Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“, plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser.

Patrick Buck ist der Kramermarkt-Experte der NWZ. Er hat fast alle Fahrgeschäfte getestet und weiß als Familienvater, was bei Groß und Klein gut ankommt. Chefredakteur Lars Reckermann plaudert mit ihm im heutigen „Käffchen?!“ über die neuesten Trends und beliebte Klassiker auf dem Volksfest.