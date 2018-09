Oldenburg Emily Zimmermann ist das Gesicht von „Sach An!“, den Youtube-Kanal der NWZ – und damit auch de facto die „Influencerin“ unseres Hauses. In der neuen Folge „Käffchen“ spricht die Moderatorin mit Ulrich Schönborn, Mitglied der Chefredaktion, über ihre Arbeit in und mit den sozialen Medien, über Workshops und darüber wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und dabei auch privates preiszugeben. Ein Thema ist außerdem „Hatespeech“ (Hassnachrichten), und wie sie damit umgeht.

Am Dienstag tauschte die 24-Jährige übrigens ihre Kamera gegen ein „reales“ Publikum: Beim Zeitungskongress in Berlin moderierte sie vor 400 Gästen die NOVA-Preisverleihung, dem Innovation Award der deutschen Zeitungen. Ob sie großes Lampenfieber hatte, verrät sie in der neuen Folge „Käffchen?!“:

