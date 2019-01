Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“, plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser. In dieser Folge sprechen NWZonline-Redakteur Christian Schwarz und NWZ-Politikchef Hans Begerow über die Schneekatastrophe, die vor 40 Jahren den Norden Deutschlands heimsuchte.