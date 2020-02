Oldenburg Blick auf den Saisonhöhepunkt der EWE Baskets: Am Sonntagabend treten die Oldenburger Spieler gegen Alba Berlin im Pokalfinale an. Was gibt es aus der jüngsten Pressekonferenz zu berichten? Wie viele Fans reisen nach Berlin? Und warum findet das Spiel so spät am Abend statt? Mitglied der NWZ-Chefredaktion Ulrich Schönborn plaudert mit Sportredakteur Niklas Benter im „Käffchen?!“ über das bevorstehende Spiel.

Hier geht es zum Liveticker zum Pokalfinale