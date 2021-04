Das bringt der NWZ-Tag: Kaufen, mieten, bauen? Wohntrends im Nordwesten – und: Ärger über Tests

Oldenburg Hallo liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen bewegen uns heute in den NWZ-Redaktionen.

Viele Menschen stellen sich wohl einmal im Leben die Frage: Will ich weiter eine Wohnung mieten oder vielleicht doch eine Immobilie kaufen? Kann ich mir das leisten oder will ich eine Alternative wie ein Tiny House?

Meine Kollegin Mareike Wübben hat mit mehreren Experten zu Wohntrends im Nordwesten gesprochen und gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen. Der Text steht im Laufe des Nachmittags online.

Im Ammerland ärgert sich die Mutter einer Grundschülerin. Der Grund: Viele Kinder empfinden den Corona-Test mit Stäbchen in der Nase als schmerzhaft. An Alternativen mangelt es bisher. Meine Kolleginnen und Kollegen schauen sich das Thema genauer an.

Es ist ein kurioses Bild, auf das die Kolleginnen und Kollegen im Ammerland aufmerksam gemacht wurden: An einem Funkmast in Westerstede hängt seit Kurzem eine russische Flagge. Doch wie kommt die da dran? Und wem gehört der Mast eigentlich? Die Redaktion geht dem Thema heute nach.

Und dann war da ja noch ein freudiges Ereignis am gestrigen Abend: Nein, nicht die Bayern-Niederlage (Achtung, Ironie), sondern der Werder-Sieg und der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Mein Kollege Hauke Richters schaut sich an, welche Lehren Werder aus dem Sieg ziehen kann und ob Werder für die zwei kommenden Spiele gegen Leipzig (auch Gegner im Halbfinale des Pokals) und Dortmund aus dem Erfolg etwas Mut schöpfen kann.

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher