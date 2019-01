Oldenburg „Hurra, die Schule brennt“? Von wegen. Auch wenn die Stimmung vor dem Graf-Anton-Günther-Gymnasium nach Feueralarm und Räumung am Donnerstagnachmittag recht gut war, gab’s im Gebäude eine durchaus brenzlige Situation: Um kurz vor 15 Uhr hatte hier in einem Klassenraum des obergeschossigen Chemietrakts ein Mülleimer Feuer gefangen, so binnen kurzer Zeit gleich mehrere Parallelräume verqualmt. Die Einsatzkräfte beider Züge der Berufsfeuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht, der in der Hauptsache betroffene Raum aber sei „definitiv hin“, wie es von den Rettern mit Verweis auf die Komplettverrußung heißt. Immerhin: Verletzt wurde niemand – nicht zuletzt, weil dort laut Feuerwehr zur besagten Zeit kein Unterricht stattgefunden hatte. Eine Stunde später zogen die Einsatzkräfte wieder ab.

