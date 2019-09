Oldenburg Erneut sind am Freitag wieder Hunderte Demonstranten für die Klimaaktion Fridays for Future in Oldenburg auf die Straße gegangen. Bis zu 1000 Menschen zogen vom Hauptbahnhof über die Wälle zum Schloßplatz. Durch die Demonstration war zwischenzeitlich auch der Busverkehr an den Haltestellen Lappan und Hauptbahnhof Süd eingeschränkt.

In Sprechchören und mit Plakaten forderten die Teilnehmer einen schnellen Kohle-Ausstieg und prangerten die Erderwärmung an. Im Rahmen einer Klimaaktionswoche hatten die ganze Woche über Veranstaltungen auf den Klimawandel hingewiesen und ein radikales Umdenken gefordert. Für den Freitagnachmittag sind Aktionen auf dem Schlossplatz geplant. Die Polizei sicherte den Protestzug, es kam zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Und auch das Staatstheater zeigt am heutigen Tag Flagge und engagiert sich für das Klima.