Oldenburg Der Prozess gegen den Klinikmörder Niels Högel wird nicht vor dem Sommer beginnen. „Wir versuchen, es noch in diesem Jahr hinzubekommen“, sagt Michael Herrmann, Sprecher des Landgerichts Oldenburg am Mittwoch auf Nachfrage der NWZ, „und das werden wir wohl auch schaffen.“ Er verweist aber darauf, dass die Kammer es hier mit „zehn Umzugskisten voller Akten“ und einer 193-seitigen Anklageschrift zu tun habe. „Das alles muss ja gelesen werden“, so Herrmann.

Die Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Krankenpfleger wegen Mordes an 97 Patienten angeklagt. Der gebürtige Wilhelmshavener soll seine Opfer auf den Intensivstationen im Klinikum Oldenburg und im Klinikum Delmenhorst mit Medikamenten zu Tode gespritzt zu haben.

SPEZIAL: Lesen Sie hier alles zu den Klinikmorden

Gerichtssprecher Herrmann sagt, dass alle Behörden eine schnelle juristische Aufarbeitung des Falls anstrebten, „das sind wir den Angehörigen der Opfer schuldig“. Er weist aber darauf hin, dass jederzeit eilige Verfahren dazwischen rutschen könnten: Wenn es etwa um Haftfragen gehe, müsse die Entscheidung vorgezogen werden. Im Fall Högel gebe es mit Blick auf den Täter diese Eile nicht, „der sitzt ja bereits in Haft“.

Wegen des Todes von sechs Patienten hat das Landgericht Oldenburg den Ex-Pfleger bereits in früheren Verfahren schuldig gesprochen. Seit 2015 verbüßt Högel eine lebenslange Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Das Gericht hatte zudem die besondere Schwere der Schuld bei Högel festgestellt.

Wenn es zum Prozess wegen 97-fachen Mordes kommt, kann sich die Öffentlichkeit auf ein längeres Verfahren mit einer mindestens zweistelligen Zahl an Sitzungstagen einstellen. Zu jedem einzelnen Fall muss das Gericht Feststellungen treffen. Wo der Prozess stattfinden wird, ist noch offen: Es gilt als ausgemacht, dass der große Saal des Landgerichts zu klein ist, um die erwartete hohe Zahl an Nebenklägern und Anwälten fassen zu können. Als möglicher Ausweichort wird der Alte Landtag von Oldenburg im Dobbenviertel genannt.

Lesen Sie auch: Hintergrund - Warum stoppte niemand Niels Högel?