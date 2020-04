Kollision In Oldenburg: Kies auf der A29 verloren – Unfall mit acht Fahrzeugen

Varel

Corona-Krise In Varel Premium Aerotec geht in Kurzarbeit

Premium Aerotec wird in die Kurzarbeit gehen. Wann und wie viele der 1600 Mitarbeiter in Varel betroffen sind, ist noch offen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Vareler Werk seien „gravierend“, so der Betriebsrat.