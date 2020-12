Kolumne aus Oldenburg: Warum in Katzenhaushalten heute weniger Lametta ist

Zetel/Bagdad

Zeteler mit der NATO im Irak Er ist an Weihnachten im Auslandseinsatz

Mehr als 4500 Kilometer ist Ulrich Ahlborn an Weihnachten von seiner Familie in Zetel entfernt. Der Soldat ist gerade im Einsatz in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Wie feier man in der Krisenregion Weihnachten?