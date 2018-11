Oldenburg Die Pläne für ein neues Schwimmbad im Stadtnorden werden konkret: Für 16,2 Millionen Euro soll am Flötenteich ein Sport- und Gesundheitsbad entstehen. Das Bad besteht aus einem Sport- und Lernbereich, einem Sole/Gesundheitsbad sowie Flächen für Physiotherapie und Gastronomie. 2019 soll das Projekt beginnen – rund eine Million Euro stehen im Haushaltsentwurf für die Planung bereit.

Neben dem Vitalbad sieht das Bäder-Konzept 8,4 Millionen Euro für Investitionen in Kreyenbrück und Eversten vor. In eine Modernisierung der Olantis-Sauna sollen weitere 2,5 Mio. Euro fließen.

BTB muss sanieren

An diesem Donnerstag stellt die Stadtverwaltung das Konzept, das zusammen mit den Ratsfraktionen erarbeitet worden ist, Vertretern von Schulen und Vereinen vor. Grundsätzlich begrüßen sowohl Schulen als auch Sportvereine die Verbesserungen. Da die bestehenden Bäder erhalten bleiben sollen, wächst das Angebot.

Kritik gibt es unter anderem an den Reha-Angeboten im neuen Bad. „Wir schauen sehr genau, was die Stadt plant“, sagt Ronald Fischer, Geschäftsführer des BTB. „Die Mischung aus Sport, Gesundheit und Reha, die am Flötenteich entstehen soll, bieten wir auch mit unserem Schwimmbad an der Alexanderstraße an.“ Der BTB erwartet ernsthafte Konkurrenz.

Das BTB-Bad müsse in den kommenden Jahren umfangreich saniert werden. „Wir wissen: Das wird sehr teuer“, sagt der Geschäftsführer des mitgliederstärksten Vereins in Oldenburg. Das Bad lasse sich nur finanzieren mit Einnahmen durch Reha-Angebote und medizinische Verordnungen. „Wir könnten nicht den Mitgliedsbeitrag verdoppeln oder verdreifachen, um das Bad zu halten.“

Fischer fordert, dass die Stadt den BTB im Blick hat. Fälschlicherweise sei das Bäder-Gutachten der Firma Profund zunächst davon ausgegangen, das BTB-Bad werde nur von Mitgliedern genutzt. Fischer: „Natürlich kommen gerade in den Gesundheitsbereich viele Nicht-Mitglieder.“

Der Stadtsportbund ist in seiner Kritik noch deutlicher: Der Verband werde es nicht akzeptieren, wenn die Stadt „mit Steuergeldern subventioniert gegen unsere ehrenamtlich organisierten Vereine Angebote auf dem Markt platziert“, erklärte der Vorstand. Problematisch sei insbesondere, dass ein Kursbecken geplant werde, das „eine 100-prozentige Konkurrenzsituation zum Angebot beim BTB“ bedeute.

Der Stadtsportbund fordert unter anderem, auf das geplante Sole-Bad, das allein 3,7 Millionen Euro kosten würde, zu verzichten. Durch den Verzicht auf die Gesundheitsangebote könnte die Investitionssumme von 16 auf rund zehn Millionen Euro sinken, rechnet Ulrich Pohland, zweiter Vorsitzender des Dachverbands der Oldenburger Sportvereine, vor.

„Überschuss nötig“

Die Stadt verweist auf die steigende Nachfrage im Gesundheitsbereich. Die hier erwarteten Überschüsse subventionierten die Mehrkosten im Sport- und Lernbereich, erläuterte ein Sprecher. Ein Verzicht auf das Solebecken würde „sich eher nachteilig auf den künftigen Zuschussbedarf der Bäder“ auswirken.

Nach der nichtöffentlichen Präsentation an diesem Donnerstag soll das Bäderkonzept im städtischen Sportausschuss am Donnerstag, 14. November (17 Uhr, Altes Rathaus), vorgestellt werden.

