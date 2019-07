Oldenburg Die Initiative „Seebrücke Oldenburg“ ruft im Rahmen einer bundesweiten Aktion für sichere Fluchtwege und Solidarität mit Geflüchteten und Carola Rackete zu einer Kundgebung in Oldenburg auf. Bei der Demonstration, die am Samstag, 6. Juli, ab 13 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz stattfinden soll, wird auch Sören Moje erwartet. Er ist der leitende Maschinist der Sea-Watch-3. Deren Kapitänin, Carola Rackete, war am Samstag festgenommen worden, weil sie das Schiff mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gesteuert hatte.

Eine Richterin hob den Hausarrest später auf. Rackete muss sich aber weiter vor Gericht verantworten. Kundgebungen sind auch in Hannover, Wilhelmshaven und weiteren Städten geplant.