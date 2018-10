Oldenburg Ob die Lade des Lkw nun nicht richtig geschlossen war oder doch ein mechanischer Defekt vorlag, war am Donnerstag für unzählige Verkehrsteilnehmer wohl zunächst unerheblich – sie wollten nur ihre Fahrt fortsetzen. Das ging so einfach aber nicht, denn: Quer über den Schloßwall (ab Kreuzung am Schloss stadteinwärts bis zum Sozialgericht) erstreckte sich hier eine regelrechte Schlammwüste. Sie machte das Durchkommen unmöglich, brachte den Verkehr zumindest auf der Hauptroute zum Erliegen.

Klar ist, woher die zähe Masse stammte – noch nicht aber, wie es zum für alle Beteiligten unangenehmen Geschehen kommen konnte. Ein Laster hatte dort riesige Mengen des aus dem Schlossgraben (also nur wenige Meter entfernt) entnommenen und ungefährlichen Schlamms bei seiner Abfahrt am späten Mittag „verloren“. Das war laut Notruf bei der Polizei um 13.26 Uhr. Die Beamten hatten die Strecke daraufhin gesperrt, den Verkehr umgeleitet. Erst nach der umfangreichen Reinigung konnte die Fahrbahn ab 18 Uhr wieder freigegeben werden.