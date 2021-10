Tipps einer Tanzlehrerin im Video: Lasst die Reifen kreisen! So gelingt der Start ins Hula-Hoop-Vergnügen

Oldenburg Viele haben es als Kind schon mal geübt - mit diesen dünnen, bunten Plastikreifen, immer wieder und wieder, bis der Reifen nicht mehr runter fiel: Jetzt ist Hula-Hoop wieder voll im Trend. In der Corona-Krise hat der rotierende Freizeitvertreib neuen Schwung bekommen und es sogar bei den Tanzschulen ins Programm geschafft.

In der Oldenburger Tanzschule Beyer sorgt Kim Eckardt (27), Veranstaltungskauffrau und Tanzlehrerin, dafür, dass sich die Reifen drehen. Im Januar, mitten im Winter-Lockdown, hatte sie zu Hause mit Hula-Hoop angefangen. Zunächst war es für Kim Eckhardt nur ein neues Hobby, dann bot sie selbst Onlinekurse an. Als die Tanzschule wieder öffnete, startete sie mit einem Präsenzkurs.

So gelingt der Hula-Hoop-Start

Schon als Kind fand Kim Eckhardt Hula-Hoop „cool“. Ein bisschen anders als in der Kindheit ist es jetzt aber schon. Die Reifen sind mittlerweile dicker - damit fallen die Bewegungen leichter. „Einsteiger sollten mit einem Reifen von mindestens 1,2 Kilo trainieren“, rät die Tanzlehrerin. Kaufen kann man die Reifen mittlerweile bei vielen Onlinehändlern, auch schon für 20 bis 30 Euro. Vor allem für den Start müssen es nicht die teuren Ausführungen sein. Aber: Je schwerer der Reifen, desto besser hält er sich meistens auf den Hüften.

Am Anfang ist schon etwas Durchhaltevermögen nötig. Trotzdem sollte man zunächst immer nur zehn Minuten trainieren, rät die Tanzlehrerin. Und falls man nach dem Hullern blaue Flecken an Hüfte oder Bauch hat, sollte man lieber pausieren, bis diese wieder verschwunden sind. „Am besten trainiert man beide Seiten“, rät Kim Eckhardt. Also eine Zeit lang linksherum, und eine Zeit lang rechtsherum kreisen. Jede und jeder habe eine Lieblingsseite, aber ein ausgewogenes Training sei schon besser für den Körper.

Die Hüften kreisen - ist das schon alles?

Hula-Hoop ist gut für die Kräftigung der Muskulatur, vor allem des Rückens, weiß Kim Eckhardt. Aber auch die Kondition und Koordination werden dadurch verbessert. Die 27-Jährige bietet Hula-Hoop als Fitnesssport - als Cardio- und Kraftworkout - an. Das kann richtig anstrengend werden. Den Reifen mit den Hüften kreisend in der Höhe halten zu können, ist nämlich nur die Grundlage. Viel mehr ist möglich beim Hula-Hoop: sich mit dem Reifen drehen, im Raum fortbewegen, hinknien und aufstehen, Tanzschritte dabei machen.