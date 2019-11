Oldenburg Auf der A 28 bei Kreyenbrück hat es am Mittwochmorgen einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Gegen 7.30 Uhr sei ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei mit. Insgesamt seien mindestens sieben Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mittlerweile läuft der Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizei twitterte: „Die genaue Unfallstelle befindet sich auf dem kombinierten Auf- und Abfahrtsstreifen der Anschlussstellen Marschweg beziehungsweise Kreyenbrück. Aus diesem Grund wird die Auffahrt Marschweg ebenfalls gesperrt.“

Ungefähr zeitgleich war es auf auf der A 28 in Richtung Emden/Leer in Höhe der Abfahrt Eversten zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Deshalb wurde die A 28 in Höhe Eversten zeitweise halbseitig gesperrt. Gegen 8.45 Uhr war diese Richtungsfahrbahn wieder frei.

Die Kollegen werden in Kürze den Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbei führen. Bitte konzentriert euch auf die Fahrbahn und nicht auf die Unfallfahrzeuge. #keineGaffer Die Auffahrt Marschweg bleibt gesperrt. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) November 6, 2019