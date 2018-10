Oldenburg Für den Oldenburg Marathon an diesem Sonntag werden zwischen 9 und etwa 14.30 Uhr viele Straßen, gerade im Innenstadtbereich, für Autos voll gesperrt. Rund um das Veranstaltungszentrum am Schlossplatz können die Sperrungen noch etwas länger dauern.

Fahrzeuge dürfen die Laufstrecke grundsätzlich nicht befahren, können sie aber an zahlreichen Stellen mit Hilfe der Einsatzkräfte kreuzen (siehe Grafik). Fürs EV und Pius können sie ungehindert von der Ofener in die Auguststraße fahren (Rückfahrt über Zeughausstraße). Fußgänger und Radfahrer können überall passieren. Anwohner wurden von der Stadt extra informiert. Zum Erreichen anderer Stadtteile wird grundsätzlich die Stadtautobahn empfohlen.

Alle Zeiten und Sperrungen

Startzeiten und -orte:Marathon:

9 Uhr, Rathaus, Bad Z’ahn

Kindermeile:

9.30 Uhr, Gartenstraße

10-km-Citylauf:

10 Uhr, Gartenstraße

Halbmarathon:

11 Uhr, Gartenstraße

Halbmarathon-Staffel:

11 Uhr, Gartenstraße

5-km-Lauf:

13.30 Uhr, Gartenstraße

Straßensperrungen:

Alexanderstr.: 9-14.30 Uhr

Am Stadtmus.: 9-14.30

Bloherfelder Straße nur Fußweg gesperrt: 10-13.30

Bürgerstraße: 9-14.30 Uhr

D’schweer Str.: 9-14.30

Drögen-Hasen-Weg: 10-13

Gartenstraße: 7-13.30 Uhr

Gerberhof: 10.30-13.30

Graf-Dietrich-Str.: 9-14.30

Haarenufer: 9-15 Uhr

Hartenscher Damm:10-13

Hindenburgstr.: 9-15 Uhr

Junkerburg: 9-14.30 Uhr

Kasinoplatz: Sa 18 - So 16

Lambertistraße: 9-14.30

Lasiusstr.: 10-13 Uhr

Mühlenstraße: 9-10 Uhr

Nadorster Str.: 9-14.30 Uhr

Neue D’schweer: 9-14.30

Paradewall: 9-14.30 Uhr

Peterstraße: 9-14.30 Uhr

Pferdemarkt; 9-14.30 Uhr

Poststraße: 9-14.30 Uhr

Prinzessinweg: 10-30-13.30

Quellenweg: 10-13.30 Uhr

Ratsherr-Schulze: 9-15 Uhr

Ritterstraße: 9-10 Uhr Uhr

Roonstraße: 9-15 Uhr

Schloßplatz: Sa 17 - So 16

Schloßwall: 9-15 Uhr

Staulinie: 9-14.30 Uhr

Tappenbeckstr.: 9-15 Uhr

Theaterwall: 9-15 Uhr

Tirpitzstraße: 10-13.30 Uhr

Die Sperrungen werden in der Regel kürzer als angegeben sein, sie können im Bedarfsfall aber auch von der Polizei verlängert werden. Oft sind nur kürzere Abschnitte gesperrt – eben dort wo, gelaufen wird (siehe Grafik). Der Prinzessinweg bleibt vom Westkreuz Richtung Hauptstraße einseitig befahrbar.

Ab ca. 13.30 Uhr werden die Sperrungen unmittelbar hinter dem letzten Läufer nach und nach aufgehoben. Das heißt zunächst auf Teilen des Wallrings, dann in Donnerschwee, Nadorst und Bürgerfelde. Zuletzt passiert das Läuferfeld das Dobbenviertel, bevor es über die Hindenburgstraße, am Theater vorbei, ins Ziel am Schloss geht – Aufhebung hier bis 15 Uhr.

Den Hauptbahnhof erreichen Autofahrer durchgehend über die Autobahnabfahrt Donnerschwee und von dort über Wehdestraße und Maastrichter Straße. Der Bahnhof kann in diesem Jahr auch wieder über die Cäcilien- oder Amalienbrücke, Huntestraße und Stautorkreisel erreicht werden.

Die Innenstadtkrankenhäuser sind durchgehend über die Autobahnabfahrt Haarentor zu erreichen. Die Zufahrt zum Evangelischen und zum Pius läuft über Ofener Straße und die freie Auguststraße, in die auch die Polizei leitet. Zum Pius geht es dann über Katharinenstraße geradeaus in die Georgstraße, die für die Dauer der Veranstaltung in dieser Richtung Einbahnstraße wird (zurück dann über Blumenstraße).

Notdienstpraxen und ihre Erreichbarkeit: www.oldenburg-marathon.de (Anwohner-Info/Straßensperrungen)

Einschränkungen im Busverkehr finden sich unter www.vwg.de

