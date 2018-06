Oldenburg Der Lebensmittelhersteller Bauck GmbH & Co.KG hat am Donnerstagvormittag eine Lebensmittelwarnung in allen Bundesländern veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um das Produkt enerBio Erdmandelmehl mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.12.2018, welches über den Drogeriemarkt Rossmann vertrieben wird.

Laut der Rossmann-Webseite wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen. In dem Rückruf bittet Rossmann die Kunden darum, das Erdmandelmehl nicht weiter zu verwenden und es in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Bei Rückgabe wird den Kunden der Preis erstattet.

Vor allem Kinder, ältere Menschen und Menschen mit schwachem Immunsystem könnten stark unter den Salmonellen leiden, die in dem Produkt nachgewiesen wurden. Sie können Erkrankungsfälle mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Kopfschmerzen verursachen.