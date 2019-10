Oldenburg Urige Pilze, lustige Kürbisköpfe, prächtige Bäume, goldene Sonnenstrahlen, ziehende Vogelschwärme, steigender Nebel, warmes Licht.

Der Herbst ist da. Und bietet eine herrliche Kulisse für tolle Fotoaufnahmen. Die Stadtredaktion hat Leser aufgerufen, Bilder einzuschicken. Unser Postfach quillt über mit wunderbaren Motiven. Die ersten veröffentlichen wir hier auf dieser Seite.

Allen, die sich nicht sattsehen können an den malerischen Oldenburg-Impressionen zum Trost: Weitere Bilder folgen in den kommenden Ausgaben. Und falls Sie noch etwas beitragen möchten, schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Herbst“ an red.oldenburg@nwzmedien.de.