Leseraufruf: So bunt ist der Herbst

Oldenburg Während an manchen Tagen die Sonne durch das teilweise noch vorhandene und in diesen Tagen herrlich farbenfrohe Laubwerk der Bäume scheint, ist es an anderen Tagen mittlerweile schon ganz schön ungemütlich geworden. Denn auch (Niesel)Regen, Nebelschwaden und matschige Wege gehören zum Herbst – können echte Oldenburger aber nicht schrecken. Die Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben gewartet, bis sich morgens der Nebel gelichtet hat und den Herbst überall in der Stadt von seinen allerschönsten Seiten fotografiert. Wir bedanken uns sehr für die Zusendung der vielen netten Impressionen und zeigen in dieser Ausgabe erneut eine Auswahl. Eine weitere Sammlung hübscher Eindrücke der Jahreszeit wollen wir in den kommenden Tagen noch zeigen. Man kann sich ja nicht genug an Schönem erfreuen, gerade auch in schwierigeren Tagen.

