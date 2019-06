Oldenburg Die bundeseigene Gesellschaft saniert mit Millionenaufwand alle drei Englischen Siedlungen in Oldenburg. Das Bremer Umweltinstitut hatte die Immobilien auf Lindan und weitere giftige Holzschutzmittelreste untersucht

Im September vergangenen Jahres hatte das Bremer Umweltinstitut im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die Untersuchungen begonnen. Jetzt liegen in nahezu allen Fällen die Gutachten vor.

Am Dienstagabend hatten die Mieter der drei Englischen Siedlungen Alexandersfeld, Ohmstede und Brokhausen Gelegenheit zu Fragen. Bei einer Mieterversammlung in den Festsälen der Weser-Ems-Halle stand unter anderem Wolfgang Blaurock, der Hauptstellenleiter Facility Management der Bima-Niederlassung Magdeburg (die für Oldenburg zuständig ist), für Fragen zur Verfügung.

Lindan-Skandal In Oldenburg Bima gibt Entwarnung, aber Initiative widerspricht



Das Ergebnis der Messungen: Eine gesundheitliche Gefährdung könne bis auf einen einzigen Fall ausgeschlossen werden, berichtete Birgit Giebel, bei der Bima für Kontaminationsmanagement zuständig. Der Dachstuhl dieses Gebäudes in der Osloer Straße in Alexandersfeld wurde in den vergangenen Monaten bereits umfassend saniert.

In etwa der Hälfte aller untersuchten Häuser legt die Bima den Mietern eine professionelle Reinigung des Dachgeschosses durch eine Fachfirma nahe. Wer dies wünscht, wird um Nachricht bis zum 3. Juli gebeten. Die Dachgeschosse sollen bis spätestens Ende des Jahres gereinigt sein, sicherte Blaurock zu. Die Dachstuhl-Erneuerung soll 2020 beginnen und bis 2022 abgeschlossen sein.

Für eine heftige Diskussion sorgten Äußerungen von Herbert Grams vom Landesgesundheitsamt, der die Empfehlungen der Bremer Umweltgutachter in Teilen als nicht notwendig erachtete.



Lesen Sie auch:

> Entwarnung in Englischen Siedlungen?

> Was werden die Gift-Messungen zeigen?, NWZ, 20. September 2018

> Gift-Tests in Hunderten Oldenburger Dachstühlen, NWZ, 18. September 2018

In zahlreichen Fällen raten die Bremer Gutachter den Mietern, das Dachgeschoss vorsorglich nicht zu benutzen. Dieser Empfehlung schloss sich Grams nicht an. Er verwies auf die bundesweit geltenden Richtlinien des Ausschusses für Innenraumwerte. Die Bremer Gutachter gehen darüber hinaus. „Der Gutachter hat eine eigene Meinung, die ich nicht übernehmen muss“, sagte Grams.

Rebecca Jahn kritisierte Harms. „Hier wird versucht, die Belastung kleinzureden“, sagte die Sprecherin der Interessengemeinschaft der Mieter in der Siedlung Alexandersfeld nach der Versammlung der NWZ. „Die Bremer Gutachten bestätigen genau die Ergebnisse, die bereits das erste Gutachten ergeben hat.“ Die Bima müsse dies anerkennen. Rebecca Jahn spricht von mehreren Krebserkrankungen in der Siedlung, die Betroffene mit Lindan und anderen giftigen Holzschutzmitteln in Verbindung brächten.

Bima-Manager Blaurock betonte, die Bima sei nicht zur Erneuerung der Dachstühle verpflichtet. Das gäben die Messergebnisse nicht her. Die Bima verfolge eine neue Strategie, nach der Häuser nicht mehr verkauft, sondern der Bestand erhalten werden solle. Aufgrund dieses Strategiewechsels habe die Bima entschieden, in den Erhalt der Immobilien zu investieren.

Im vergangenen Jahr war ein Gutachten bekannt geworden, das massive Probleme durch Lindan nahelegte. Die Bima hatte das Gutachten zunächst nicht veröffentlicht und erst nach massivem Druck der Mieter und der Öffentlichkeit Untersuchungen in allen 270 Gebäuden angekündigt.