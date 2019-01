Oldenburg Ein Feuerwerk für alle Sinne erwartet die Besucher des Opernballs, der an diesem Samstagabend über alle Bühnen des Oldenburgischen Staatstheaters geht. Wer keine Karte ergattert hat, kann sich ersatzweise am Livestream auf NWZonline.de berauschen. Die NWZ-Mitarbeiter Niklas Benter und Max Stoyke sind ab ca. 18.30 Uhr dabei, wenn die Gäste empfangen werden. Der Eröffnungstanz ist auf etwa 21.10 Uhr angesetzt. Anschließend versuchen sich die beiden in der Havanna-Lounge an kubanischen Zigarren und im Casino, das erstmals beim Opernball die Pforten öffnet. Und natürlich lassen sie Nacht nicht ausklingen, bevor die große Mitternachtsüberraschung vorüber ist.