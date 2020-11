Mahnwachen zum Klima an drei Orten

Oldenburg Anlässlich der bundesweiten Public-Climate- School vom 23. bis 27. November halten die Students for Future Oldenburg am Samstag, 21. November, eine Mahnwache ab. Beginn ist um 10 Uhr.

Die Mahnwache findet dezentral in der Innenstadt statt: Auf dem Schlossplatz, dem Julius-Mosen-Platz sowie in der Heiligengeiststraße. An diesen drei Plätzen wollen die Students for Future Oldenburg anhand von 24 Klimafakten der Scientists for Future über die Klimakrise und auf die Public Climate School aufmerksam machen.

Die von den Students for Future Germany organisierte Public Climate School (PCS) ist eine Woche, die sich ganz fokussiert der Klimakrise widmet. Ein besonderes Augenmerk der inzwischen dritten PCS gilt dem vorherrschenden Bildungssystem, insbesondere der Schulbildung, heißt es in der Ankündigung. Doch nicht nur Schüler können an der PCS teilnehmen – die digitale Klima-Woche ist explizit offen für alle.

Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter: