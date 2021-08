Das bringt der NWZ-Tag: Mann angezündet - wie geht es ihm? - Bundestagskandidaten im NWZ-Talk

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in unseren Redaktionen:

Wer für den Wahlkreis Ammerland/Oldenburg in den Bundestag einzieht, können wir noch nicht beantworten. Aber meine Kollegen Markus Minten und Jasper Rittner fühlen den Kandidatinnen und Kandidaten heute auf den Zahn: Im NWZ-Talk stehen Susanne Menge (Grüne), Amira Mohamed Ali (Linke), Stephan Albani (CDU), Dennis Rohde (SPD), Jens Ahrends (LKR) und Daniel Stephan Rüdel (FDP) Rede und Antwort. Andreas Paul (AfD) hat im Vorfeld abgesagt. Sie können die Podiumsdiskussion heute ab 17 Uhr auf NWZonline live verfolgen.

Diese Tat hat große Bestürzung ausgelöst: Ein 66-jähriger Mann ist am vergangenen Donnerstag am Oldenburger Schlossplatz angezündet worden. Der mutmaßliche Täter ist zwar gefasst, doch wie geht es dem Opfer inzwischen? Meine Kollegen aus der Oldenburger Redaktion gehen diesem Fall weiter nach.

Wie geht es weiter im Impfskandal in Friesland? Viele Fragen waren in der vergangenen Woche offen geblieben, vor allem zu möglichen Risiken bei Nachimpfungen. Am Freitag hat der Landkreis auf ein Faltblatt verwiesen, das heute an die Betroffenen verschickt werden und Antworten geben soll. Meine Kollegin Melanie Hanz ist an diesem Thema für Sie dran.

Von einer ganz besonderen Reise berichtet mein Kollege Henning Bielefeld. Er hat einen Rentner aus Schwei getroffen, der den Trend zum mobilen Wohnen mal anders umgesetzt hat. Er hat einen alten DDR-Wohnwagen an seinen Deutz-Traktor aus dem Jahr 1956 gehängt und ist damit über drei Wochen ostwärts getuckert, um unter anderem alte Kollegen vom Bau zu treffen.

Herzliche Grüße und einen schönen Start in die Woche,

Timo Ebbers