Markus Minten leitet Oldenburger Redaktion

Oldenburg Wechsel an der Spitze der Oldenburger Stadtredaktion der NWZ: Markus Minten ist ab heute neuer Redaktionsleiter.

Der 51-Jährige hat bislang die Lokalredaktion in Brake geleitet und war zuvor stellvertretender Redaktionsleiter im Ammerland. Geboren und aufgewachsen ist er im Sauerland. Nach dem Studium der Geografie und Landschaftsökologie in Münster kam er 1996 nach Oldenburg, wo er ein Volontariat bei der Nordwest-Zeitung begann und im Anschluss zunächst in der Nachrichtenredaktion sowie in der Lokalredaktion Ganderkesee arbeitete.

Minten folgt auf das Oldenburger Führungsduo Christoph Kiefer und Jasper Rittner. Kiefer übernimmt fortan die Rolle des Chefreporters bei der NWZ von Karsten Krogmann, der das Unternehmen verlassen hat, um sich einer neuen Aufgabe als Pressechef der Opferschutz-Organisation „Weißer Ring“ in Mainz zu widmen. In seiner Zeit gewann Krogmann für seine ausgiebigen Recherchen in der Region mehrere wichtige Journalisten-Preise.

Jasper Rittner, der bislang in Personalunion auch die Redaktion Ammerland geleitet hat, konzentriert sich fortan auf die Leitung der Redaktion in Westerstede.