Oldenburg Regine Schramm-Müller ist neue Leiterin des NDR Studio in Oldenburg. Die bisherige Leiterin des NDR Studios Lüneburg löst Holger Ahäuser ab, der zum 1. Mai als Leiter der Wortredaktion ins Landesfunkhaus des Senders gewechselt ist. Bei einer Feier am Mittwoch in Oldenburg führte Arno Beyer, stellvertretende NDR Intendant und Direktor des Landesfunkhauses Niedersachsen, die neue Studioleiterin in ihr Amt ein.

Regine Schramm-Müller, Jahrgang 1962, stammt aus Goslar und arbeitete nach einem Studium der Geschichte und der Politik zunächst bei der Harzburger Zeitung und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. 1994 wechselte sie zum NDR und übernahm 2009 die Leitung des damals neu gegründeten NDR Studios in Lüneburg.

Ihr Vorgänger Ahäuser, der das Oldenburger Studio seit 2008 geleitet hatte, ist in Hannover zuständig für alle Nachrichten-, Magazin- und Sportsendungen auf NDR 1 Niedersachsen.

Wie der NDR weiter mitteilt, ist das 1950 gegründete Studio Oldenburg das größte des Norddeutschen Rundfunks. In Oldenburg arbeiten rund 30 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrespondenten sind in Vechta, Wilhelmshaven, Verden und Cuxhaven stationiert. Das Gebiet der Berichterstattung erstreckt sich von Borkum bis Verden und von den Niederlanden bis zur Elbe.