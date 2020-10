Mehr als 5000 Unterschriften gegen Straße

Oldenburg Das Bündnis „Wald-Wasser-Wiesen retten: Stoppt die Fliegerhorst-Straße!“ hat Oberbürgermeister Krogmann 4977 Unterschriften einer Online-Petition gegen den Straßenbau übergeben. Die Zahl stieg noch während des Treffens auf mehr als 5000 – darunter auch zahlreiche von außerhalb. Nachdem der eigentlich geplante Termin vor der letzten Ratssitzung, in der der Grundsatzbeschluss für die umstrittene Trasse 5 beschlossen wurde, nicht möglich war, trafen sich drei Vertreter des Bündnisses mit Krogmann im Rathaus. In einem rund einstündigen Gespräch tauschten die Aktivisten von Students for Future, Parents for Future und BUND noch einmal Argumente mit dem Stadtoberhaupt aus.