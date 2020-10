Meilenstein Der Nwz-Geschichte: Von der Silhouette auf der Serviette...

Oldenburg Am 20. August 1966 erschien ein Sonderblatt anlässlich der Einweihungsfeier des Neubaues an der Peterstraße. Ein Nachdruck befindet sich neben der Ansicht des neuen Gebäudes und einer NWZ-Ausgabe vom Tag der Grundsteinlegung in einer wasserdichten Edelstahlröhre in der Bodenplatte. Sie schlägt die Brücke zwischen altem und neuem Verlagssitz, der in diesen besonderen Zeiten des Umbruchs ein klares Bekenntnis zum Unternehmensstandort Oldenburg ist.

Die heutige Verlagsbeilage am Tag des Neubau-Bezuges bleibt für die Nachwelt im digitalen Zeitungsarchiv auffindbar. Auch der neungeschossige Turm in der Peterstraße soll nach Plänen des Pius-Hospitals, das den Verlagssitz zur baulichen Weiterentwicklung erworben hat, erhalten bleiben.