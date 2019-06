Oldenburg Günstiger Wohnraum in Oldenburg ist knapp. Das soll sich nach dem Willen der politischen Mehrheit durch einen Anstieg der Sozialquote ändern. Mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linke/Piraten beschloss der Rat am Montagabend, die bisher auf 30 Prozent festgelegte Quote auf 50 Prozent zu erhöhen. Das heißt konkret: Investoren, die von der Stadt Grundstücke für Mehrfamilienhäuser kaufen, verpflichten sich, jede zweite Wohnungen preiswert zu vermieten.

Die CDU kritisierte den Beschluss. Er habe zur Folge, dass Investoren die günstigen Mieten durch Aufschläge bei den anderen Wohnungen finanzierten. „Die Bezieher normaler Wohnungen haben das Nachsehen“, sagte Thomas Theilsiefje (CDU). Dazu gehörten Pflegekräfte, Erzieher und viele weitere Berufsgruppen mit keineswegs üppigen Einkommen.

Als weitere Änderung beschloss der Rat am Montag eine Verlängerung der Bindungsdauer. Eigentümer werden verpflichtet, mindestens 20 Jahre die niedrigen Mieten zu erheben. Bislang liegt der Zeitraum für die so genannte Belegungsbindung bei zehn Jahren. Erst nach Ablauf dieser Frist darf der Eigentümer marktübliche Mieten fordern.

SPD-Fraktionschef Ulf Prange (MdL) kündigte an, auch Bauherrn privater Wohnbaugrundstücke zu einer höheren Sozialquote verpflichten zu wollen. Wer Geschosswohnungen baue, müsse mindestens 30 Prozent davon für den sozialen Wohnungsbau erreichten, forderte der SPD-Politiker. Bislang gilt eine Quote von 20 Prozent. Anspruch auf Sozialwohnungen haben Personen mit einem Wohnberechtigungsschein.