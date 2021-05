Das bringt der NWZ-Tag: Mit Kochsalzlösung geimpft – Suche nach Betroffenen, und: NWZ überträgt Baskets live

Oldenburg Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen,

Es war ein Schock: In Friesland erhielten sechs Menschen eine Impfung, allerdings befand sich in der Spritze kein Impfstoff, sondern Kochsalzlösung. Einer Mitarbeiterin war eine Ampulle Biontech heruntergefallen (wir berichteten).

Nun beginnt in Friesland die Suche nach den Personen, die davon betroffen sind. Wie das abläuft und ob die Personen mit der falschen Impfung gefunden wurden, berichten wir später auf NWZonline.

In Jever erkrankte eine 99-Jährige an Corona. Es sah nicht gut für sie aus, die Familie glaubte kaum mehr an eine Genesung. Doch die Seniorin überlebte das Virus. Hier lesen Sie die vollständige Geschichte.

Im Münsterland stellen die Kolleginnen und Kollegen eine besondere Familie vor: Besonders, weil sie sich wegen Corona über Wochen in Dauerquarantäne befand. Warum das so war, lesen Sie später auf NWZonline.

Was Sie heute auf keinen Fall verpassen dürfen: Meine Sportkollegen kommentieren heute das Spiel der Baskets Oldenburg gegen Hakro Merlins Crailsheim ab 19 Uhr live. Mit dabei sind im Schnitt 300 Hörer, testen Sie es doch mal aus und geben Sie mir Rückmeldung, was Sie von unserem Webradio halten.

Was außerdem intensiv gelesen wird:

Kommen Sie gut durch den Tag,

Ihr Max Holscher