Oldenburg Ein Livekonzert mit Tanz mit der Gruppe „Moorfeuer" gibt es am Samstag, 23. November, in der Gaststätte „Bei Beppo“ an der Auguststraße 57.

Das Konzert mit den Musikern der Kult-Band, die über Jahrzehnte auf unzähligen Uni-Feten und Stadtfesten für Stimmung gesorgt hat, beginnt um 20 Uhr.

Karten für den Abend mit Rock, Pop und Oldies von Moorfeuer gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte.