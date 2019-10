Museum kommt auf den Hund

Oldenburg Am Donnerstag, 10. Oktober, ist Welthundetag. Anlässlich dazu bietet das Landesmuseum Natur und Mensch ein besonderes Angebot für Herrchen, Frauchen und ihre vierbeinigen Begleiter.

Bereits seit dem vergangenen Jahr heißt es jeweils am ersten Sonntag im Monat nicht „Wir müssen draußen bleiben“ für Hunde, sondern „Wir sind herzlich willkommen“. Das Angebot wird seitdem gut angenommen. Anlässlich des Welthundetages am 10. Oktober hat das Landesmuseum sein Programm voll und ganz dem besten Freund des Menschen gewidmet. Von 9 bis 17 Uhr können Hundebesitzer zusammen mit ihrem Begleiter das Haus erkunden, der Eintritt für die Hunde kostet zwei Euro€.

Besucher, deren Namen zum Teil aus dem Wort „Wolf“ besteht, oder der lateinischen Übersetzung „Lupus“ erhalten freien Eintritt. Der Vorfahre des Hundes spielt auch die Hauptrolle in einer Familienführung: um 15 Uhr erzählt Maren Torhoff in „Mensch, Wolf!“ von der Rückkehr des einst ausgestorbenen Tieres nach Niedersachsen und den Fragen, die diese Konfrontation mit der wilden Natur bedeutet. Teilnahme: 3 Euro plus Eintritt.